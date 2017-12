Insgesamt bestritt Asarenka, die das Major-Turnier in Melbourne 2012 und 2013 gewinnen konnte, in diesem Jahr nur sechs Spiele. Zuletzt stand sie in Wimbledon im Einsatz, wo sie in der vierten Runde an der Rumänin Simona Halep gescheitert ist. In der Weltrangliste rutschte die Weissrussin auf den 208. Platz ab.

Kurz nach ihrem Ausscheiden in Wimbledon begann ein Streit um das Sorgerecht für ihren einjährigen Sohn mit dem Kindesvater, von dem sich Asarenka im Juli getrennt hatte. Ein Gericht entschied, dass Asarenka Kalifornien nicht mit ihrem Kind verlassen darf, solange das Sorgerecht nicht geklärt ist.

"Viktoria macht derzeit eine sehr schwierige Phase durch und wir wollen sie dabei unterstützen", sagte Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley zur Vergabe der Wildcard an die ehemalige Nummer 1 der Welt.