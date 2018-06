Nach der rechten Wade ist es diesmal die linke, die der 29-jährigen Waadtländerin Probleme bereitet. Sie wäre in der 1. Runde auf die Amerikanerin Alison Riske (WTA 58) getroffen.

Bacsinzsky hat seit dem letztjährigen Turnier in Wimbledon und einer Operation an der Hand nur gerade vier Einzel beenden können und keines davon gewonnen. In der Weltrangliste ist sie bis auf Platz 312 abgerutscht und verliert nun weiter an Terrain. Sie hatte vor vier Tagen - noch in der Schweiz und auf Sand - wieder mit dem Training begonnen, ehe sie nach England reiste.Nach einer Untersuchung beim Physiotherapeuten musste sich Bacsinszky aber am Samstag zur Absage entschliessen.

Wie es für sie weiter geht, konnte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Doppel nicht sagen. Erst müsse nun der Körper wieder 100 Prozent gesund sein.