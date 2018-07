Wirkte sie vor einem Monat in Paris noch etwas verloren und reagierte auf die eine oder andere Frage wenig souverän, scheint sie ihr Umfeld nun endlich nach ihrem Gusto organisiert zu haben. Neuer Trainer und damit Nachfolger des Walisers Iain Hughes ist der 42-jährige Slowake Vladimir Platenik, den sie von der Empire Tennis Akademie kennt, wo sie seit vergangenem Herbst einen Stützpunkt hat. Platenik führte Dominika Cibulkova und zuletzt die Russin Daria Kassatkina in die Weltspitze.

Bencic erhofft sich von ihm neue Impulse: «Ich bin 21 Jahre alt, habe zwei Jahre kaum gespielt und bin keine komplette Spielerin. Ich kann mich noch überall verbessern.» Zuletzt gab Bencic in Ilkley wegen Schmerzen am rechten Handgelenk auf. Es war eine Vorsichtsmassnahme. Stattdessen reiste sie frühzeitig nach London, wo sie in einem Bed and Breakfast nahe der Anlage domiziliert ist.

Zu ihrem Team gehören auch Konditionstrainer Martin Hromkovic und Physiotherapeut Marco Ferreira aus Portugal. Und sonst? «Meine Eltern wohnen in der Schweiz. Mein Wohnsitz ist in Monaco. Ich trainiere dort, ich trainiere in der Slowakei und ich besuche meine Eltern in der Schweiz.» Ihr Fazit: Ich habe alles unter Kontrolle. Auch ihre erste Gegnerin in am Dienstag? Es ist die Französin Caroline Garcia, 24-jährig und die Nummer 6 der Welt.