Die 20-jährige St. Gallerin fand sich gegen die im Ranking 81 Plätze besser klassierte Wickmayer, die im Jahr 2010 auf den 12. Platz der Weltrangliste vorgestossen war, bestens zurecht. Bencic gab ihren Aufschlag nur einmal ab und setzte sich in 63 Minuten durch.

Am Samstag wird Bencic erneut auf eine Belgierin treffen, auf die Weltnummer 79 Alison van Uytvanck. Van Uytvanck war am French Open 2015 unter die letzten vier vorgestossen. In diesem Sommer gewann sie in Québec ihren ersten WTA-Titel. Bislang hat Bencic beide Direktbegegnungen mit der Belgierin für sich entschieden.