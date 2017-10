Die Partie zwischen der 20-jährigen Ostschweizerin und der 31-jährigen Belgierin stand auf der Kippe. Bencic drehte nach verlorenem Startsatz mächtig auf. Sie schien die Weltnummer 74 im Griff zu haben. Doch Flipkens, die einstige Nummer 13, kam trotz Breakrückstand im Entscheidungssatz wieder auf 3:3 heran. Die Schweizerin servierte sich zweimal gegen den Matchverlust ins Tiebreak. Und auch in der Kurzentscheidung wehrte sie einen Matchball ab.

Als Lohn für die nervenstarke Leistung steht nun der Achtelfinal gegen Lara Arruabarrena Vecino an. Die Spanierin steht im WTA-Ranking an 80. Stelle.

Bencic, aktuell die Nummer 228 der Weltrangliste, gab in Österreich dank einer Wildcard ihr Comeback. Ende September hatte die ehemalige Top-Ten-Spielerin bereits in St. Petersburg und Clermont-Ferrand auf zweithöchster Stufe wieder Matchpraxis gesammelt.

Die Ostschweizerin hatte letztmals im April in Biel an einem WTA-Turnier gespielt. Bencic musste nun seit dem 1. März auf einen weiteren Sieg auf höchster Stufe warten. In Indian Wells hatte sie vor über 7 Monaten die Bulgarin Tsvetana Pironkova bezwungen.