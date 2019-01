Belinda Bencic ist dieser Tage ausgesprochen gut gelaunt. Ist ja auch klar, wenn man das Jahr an der Seite von Roger Federer beginnen kann. Zusammen verteidigten sie am Hopman Cup den Titel, dann erreichte Bencic mit drei Siegen die Halbfinals beim WTA-Turnier in Hobart. Dafür hatte sie in den letzten Tagen doch ein bisschen Stress.

Am Samstag flog die 21-jährige Ostschweizerin von der Hauptstadt der Insel Tasmanien eine Stunde nach Melbourne und begann, sich zu akklimatisieren. Erst am Sonntag folgte das erste richtige Training im Melbourne Park, bereits am Montag (ca. 5 Uhr Schweizer Zeit) folgt die 1. Runde am Australian Open gegen Katerina Siniakova (WTA 34). Bencic erwartet gegen die 15 Plätze besser klassierte Tschechin einen "mega Match". Die ein Jahr ältere Siniakova sei eine Fighterin, die sie schon seit Juniorenzeiten kenne.

Sie viele sich "ganz gut", erklärte Bencic am Sonntag. "Nicht super, aber auch nicht schlecht". Es fehlten ihr vielleicht ein paar Trainings in Melbourne, anderseits sammelte sie viel Spielpraxis und Selbstvertrauen. Physisch fühlt sie sich nach einer guten Vorbereitung in der Schweiz und in der Slowakei "so fit wie noch nie". Das wird sie auch benötigen. Ab Montag steigen die Temperaturen in Melbourne deutlich über die 30-Grad-Marke.