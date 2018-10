Am Sonntag landete Denis Shapovalov am Flughafen Zürich. Empfangen wurde er dort von Roger Federer. Die Wände im Kinderzimmer des Kanadiers sind noch immer mit Postern seines Idols tapeziert. «Und die nehme ich dort auch nicht mehr runter», sagt der Blondschopf.

Natürlich war Federer nicht wirklich am Flughafen. Aber Denis Shapovalov freute sich so sehr über den animierten Federer in Lebensgrösse, der in der Ankunftshalle dazu auffordert, mit ihm ein Selfie zu machen, dass er das mit den über 250 000 Anhängern teilte, die ihm auf Instagram folgen.

Mischung aus Borg und Federer

Dabei ist Shapovalov (19), die Mütze immer rebellisch nach hinten gekehrt, längst selber das Gesicht der Zukunft. Roger Brennwald bezeichnete ihn als «Mischung aus Björn Borg und Roger Federer». Der Linkshänder, der mit einer spektakulären, einhändigen Rückhand gesegnet ist, stieg kometenhaft auf: In Montreal erreichte er 2017 nach Siegen gegen Nadal und Del Potro die Halbfinals und stiess in der Weltrangliste von Position 250 bis auf Platz 23 vor. Ganz so rasant ging es aber nicht weiter.

Gemessen an seinem Talent sind drei Halbfinal-Teilnahmen in dieser Saison eine magere Ausbeute. Es zählt zu den bemerkenswerten Eigenschaften seines Lagers, dass es darob nicht in Panik zu verfallen scheint. Noch immer begleitet ihn seine Mutter Tessa als Trainerin. Assistiert wird sie von Martin Laurendeau, dem Captain des kanadischen Davis-Cup-Teams.

Unliebsame erste Schlagzeilen

Das Sportlergen hat Shapovalov in die Wiege gelegt bekommen: Die Mutter war Tennisspielerin, Vater Wiktor spielte Volleyball. 1999 wanderten die Russen nach Tel Aviv aus, wo Shapovalov zur Welt kam. Ein Jahr später zogen sie nach Kanada. 2016 gewann Shapovalov das Junioren-Turnier von Wimbledon.

Unliebsam waren hingegen die ersten Schlagzeilen bei den Profis: 2017 drosch er im Davis-Cup frustriert einen Ball weg und traf Schiedsrichter Arnaud Gabas unglücklich. Dieser erlitt einen Augenhöhlenbruch und musste später operiert werden. Shapovalov wurde disqualifiziert und mit 7000 Dollar gebüsst. Ins Auge sticht er seither nur noch mit seinem spektakulären Spiel.