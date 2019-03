Andere hätten den Kopf hängen lassen, mit dem Schicksal gehadert, vielleicht geweint. Nicht so Félix Auger-Aliassime, als er Ende 2017 früher als geplant aus Dubai abreisen musste, weil er sich am Knie verletzt hatte. Eine Woche lang hätte der damals 17-Jährige mit Roger Federer trainieren dürfen.

«Ich machte mir keine Sorgen um ihn. Denn obwohl es ein schwieriger Moment für ihn war, blieb er positiv», erinnerte sich Federer einige Monate später an die Zeit mit dem Kanadier, der am 8. August 2000 und damit auf den Tag genau 19 Jahre nach ihm zur Welt gekommen war. Und Federer sprach auch davon, dass er sich sicher sei, dass Auger-Aliassime ein «grossartiger Spieler» werde.

Schon da eilte dem heute 19-Jährigen sein Ruf voraus. Mit 14 qualifizierte er sich als jüngster Spieler der Geschichte für ein Challenger-Turnier. Mit 16 gewann er seinen ersten Titel und die US Open der Junioren. Mit 17 gehörte er als Jüngster seit Rafael Nadal zu den 200 Besten der Welt. Noch bevor er seinen 18. Geburtstag feierte, gewann er sein drittes Challenger-Turnier.

Das war vor ihm nur drei Spielern gelungen: Novak Djokovic, Richard Gasquet und Juan Martin Del Potro. Ende Februar stiess er beim ATP-500-Turnier von Rio de Janeiro bis in den Final vor. Als Jüngster in der Historie der 2009 eingeführten Kategorie.

Und nun? Nun steht er beim Masters-Turnier von Miami als Jüngster in der 35-jährigen Geschichte in den Halbfinals – als Qualifikant notabene. Er, der bisher alle fünf Duelle gegen Spieler aus den Top 20 gewonnen hat, stösst am Montag mindestens auf Platz 33 der Weltrangliste vor.

Flucht vor Krieg und Verfolgung

Auger-Aliassimes Vater Sam wuchs in Togo als eines von 13 Geschwistern auf. 1996, im Alter von 25 Jahren, emigrierte er nach Kanada, wo er als Tennislehrer arbeitete und die Lehrerin Marie Auger heiratete. Félix Auger-Aliassime wuchs in L’Ancienne-Lorette, einem Vorort von Québec, auf, ehe er mit 13 Jahren ins nationale Tenniszentrum in Toronto wechselte.