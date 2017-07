Roger Federer ist ein Ausnahmetalent, dessen Eltern die Ausbildung in die Hände des Verbandes gelegt haben. Martina Hingis bereits auf dem Tennisplatz, als sie kaum über die Netzkante sehen konnte. Stan Wawrinka gehört als Junior nicht zur ersten Garde, verlässt mit 15 sein Elternhaus und legt mit Trainer und Freund Dimitri Zavialoff im spanischen Castelldefels, einem Küstenort in der Nähe Barcelonas, den Grundstein für seine Karriere.

Ihre Biografien sind so verschieden wie der familiäre und kulturelle Hintergrund. Federer, dessen Mutter aus Südafrika stammt, wächst in einem bürgerlichen Haushalt auf. «Ich war bloss ein kleiner Junge, der sich wagte, grosse Träume zu haben.» Wawrinka, sein Vater Wolfram hat deutsche und polnische Wurzeln, wächst auf einem Bauernhof auf. Martina Hingis kommt in Kosice, in der heutigen Slowakei, zur Welt und zieht mit acht Jahren ins Rheintal.

Tennislehrer verdienen gut

Ein Faktor für den Erfolg mag die Vergangenheit als Einwandererland sein. In der Hochpreisinsel lässt sich mit Tennislektionen gutes Geld verdienen, das zieht nach 1968 zahlreiche Exil-Tschechoslowaken in die Schweiz. Zu ihnen gehört auch Adolf «Seppli» Kacovsky, der in Basel Federers erster Trainer ist. Mit dem 2002 bei einem Autounfall tödlich verunglückten Peter Carter, einem Australier, der bei den TC Old Boys als Trainer arbeitete, legt ein weiterer Ausländer den Grundstein in Federers Karriere. Heute gibt es hier rund 16 000 gut ausgebildete Personen, vom Jugendsportler bis zum professionellen Coach.

2010 wird das Leistungszentrum in Biel um eine Akademie ergänzt, die auch Ausländern offensteht. Seither trainieren dort Spielerinnen wie die ehemalige Nummer 1, Caroline Wozniacki. Gute Trainingspartner für den Nachwuchs, für den mit Yves Allegro ein Ehemaliger verantwortlich zeichnet. Der Walliser gehörte im Doppel einst zur Weltspitze, nun möchte er zum Beispiel Simona Waltert (16), die in Wimbledon die Halbfinals erreichte, dorthin führen.

Trotzdem ist und bleibt Tennis ein Einzelsport. Dem trägt auch der Verband Rechnung und ist für individuelle Wege offen. Wie bei Belinda Bencic, Stefanie Vögele oder Henri Laaksonen, der lange in Finnland trainierte. Ohne finanzielle Unterstützung bleibt der Vorstoss an die Weltspitze Wunschdenken. Hier kommt Tennis-Mäzen Reinhard Fromm ins Spiel. Er alimentierte Stan Wawrinka bereits in frühen Jahren. Heute tritt er unter anderem bei Timea Bacsinszky, Henri Laaksonen und Rebeka Masarova als Geldgeber auf.