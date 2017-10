Del Potro zeigte sich gut erholt von seinem ersten Auftritt am späten Mittwochabend in der St. Jakobshalle und siegte nur 17 Stunden später gegen den französischen Qualifikanten Julien Benneteau 6:4, 6:4. Er habe im Vergleich zur ersten Partie besser gespielt, sagte der Sieger von 2012 und 2013. "Aber im Viertelfinal muss ich mich noch einmal steigern." Dort trifft der 29-Jährige auf Roberto Bautista-Agut (ATP 21). Wie Del Potro hat auch der gleichaltrige Spanier noch Chancen, sich für das Saisonfinale der besten acht in London zu qualifizieren.

Bereits für die ATP-Finals in London qualifiziert ist Marin Cilic. Die Weltnummer vier gewann das Duell gegen seinen acht Jahre jüngeren Landsmann Borna Coric 6:3, 3:6, 6:3 und trifft nun auf Marton Fucsovics. Der ungarische Qualifikant, der mehrheitlich auf der Challenger-Tour unterwegs ist, spielt mit bereits verdienten knapp 50'000 Euro sein einträglichstes Turnier des Jahres. Dank den mindestens 90 ATP-Punkten wird er sein bestes Ranking (Platz 99) deutlich übertreffen und mindestens in die Region um Platz 85 vorstossen.