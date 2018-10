Einmal, da tappte selbst der Bass der Swiss Indoors in die Falle. Christoph Schwegler, der Speaker mit der sonoren Stimme, kündigte Roger Federer als Nummer 1 der Welt an. Dabei hatte sich der Basler seinen Text für diese Woche so schön zurechtgelegt: «Für uns die Nummer 1, für ATP die aktuelle Nummer 3. Meine Damen und Herren, der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte: Welcome home, Roger Federer.»

Der Baselbieter spielt in dieser Woche längst nicht wie eine Nummer 1. Auch in den Viertelfinals gegen den Franzosen Gilles Simon (33, ATP 32) nicht. Wie schon in den Runden zuvor liegt er mit einem Break hinten. Wieder unterlaufen ihm zahlreiche unerzwungene Fehler. Wieder unterlaufen ihm vier Doppelfehler.

Wieder muss er fünf Mal seinen Aufschlag abgeben. Mehr als einmal ist sein Unmut zu hören. Mehr als einmal flucht er laut: «Gopferdammi nomol!» Doch am Ende setzt er sich mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 durch. Und steht bei seinem Heimturnier in den Halbfinals.

Am Ende ist es in Basel völlig unerheblich, wie Roger Federer gewinnt. Die Faszination ist ungebrochen. Klar, oft gewinnt er mit Eleganz. Kreativität verbindet er mit Effizienz, Kraft mit Präzision. Er ist leichtfüssig, an guten Tagen wirkt er fast schon schwerelos. Federer ist mehr Tänzer als Boxer.

Doch diese Tage sind seltener, als man glauben mag. Wer eine Erklärung dafür finden will, weshalb der 37-Jährige die Menschen in seiner Heimat auch zwanzig Jahre nach seinem ersten Auftritt in seinen Bann zieht, findet überall mögliche Antworten. Nirgendwo offenbart sich das mehr als in Basel.

Er nimmt sich Zeit

Roger Federer ist oft unpünktlich. Nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil er sich für alle und jeden Zeit nimmt. Am Sonntag traf er seinen Fanclub. 15 Minuten waren dafür eingeplant, am Ende waren es 45.

Federer liess sich die Leuchtstäbe erklären, die im Stadion wie Wunderkerzen wirken. Wie ein kleines Kind habe er sich darüber gefreut. Er nahm sich Zeit für Fotos. Und er unterschrieb jedes Utensil. Es gibt wohl kein Autogramm, das weniger Wert hat als das seinige.

Roger Federer gibt den Menschen das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe: neugierig, mit Anstand, mit Respekt. Und er spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Er benutzt Wörter wie Du und Ich. Er sagt: «Das ist ein ‹lustiger Cheib.›» Er flucht auf dem Platz wie ein Jungsenior im Interclub. Er benutzt dabei die gleichen Ausdrücke.