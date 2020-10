Djokovic in 83 Minuten in die 3. Runde

6:1, 6:2, 6:2 hiess es nach dem einseitigen Duell des Weltranglisten-Ersten mit der Weltnummer 66. Mit dem gleichen Resultat hatte Djokovic 2013 am US Open auch das erste Duell mit Berankis an einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Djokovics nächster Gegner in Paris ist der kolumbianische Lucky Loser Daniel Elahi Galan (ATP 153), der in der letzten Runde der Qualifikation in zwei Sätzen gegen Henri Laaksonen verloren hatte und sich nun gegen den Amerikaner Tennys Sandgren durchsetzte.

Für Djokovic war es der 70. Sieg am French Open. Er zog damit mit Roger Federer gleich. Nur Rafael Nadal weist in Roland-Garros mehr Siege vor (95). Neben Nadal und Djokovic blieb mit Dominic Thiem auch der dritte Favorit auf den diesjährigen Turniersieg in den ersten beiden Runden ohne Satzverlust.

Bei den Frauen verabschiedete sich mit Karolina Pliskova (WTA 4) eine weitere Spielerin aus den vorderen Weltranglisten-Plätzen. Die als Nummer 2 gesetzte Tschechin unterlag Jelena Ostapenko, der French-Open-Siegerin von 2017, klar in zwei Sätzen. Damit ist nach Serena Williams und Viktoria Asarenka eine weitere Favoritin nicht mehr dabei.