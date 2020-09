Djokovic kehrt nach Eklat erfolgreich auf den Court zurück

Die Nummer 1 der Welt zeigte sich besonders bei eigenem Aufschlag unantastbar und musste dem 27-jährigen Qualifikanten aus Italien keine Breakchance zugestehen. Im Achtelfinal trifft Djokovic, der auf dem Römer Sandplatz seinen bereits 36. Masters-1000-Titel anstrebt, nun mit Marco Cecchinato auf einen weiteren italienischen Qualifikanten oder auf seinen Landsmann Filip Krajinovic.

Spielerisch bislang wenig gefordert, ist Djokovic in Rom darum bemüht, nach den Vorfällen in New York sein Image als Gentlemen aufzuarbeiten. Vor zehn Tagen am US Open war der 17-fache Grand-Slam-Sieger aus dem Turnier geworfen worden, nachdem er eine Linienrichterin mit einem weggeschlagenen Ball am Hals getroffen hatte.