Serena Williams ist heute mehr als nur Tennis-Spielerin: Sie ist Mutter, Frauenrechtlerin, Botschafterin gegen Rassismus und für die Gleichstellung. Doch nun werden zwei Fragen vermischt: Jene, ob Sportlerinnen nach der Schwangerschaft einen besonderen Schutz verdienen. Und jene, ob dabei ihr Status ebenfalls protegiert werden soll. Die Antwort auf die erste Frage, dabei sind sich alle einig, lautet: Ja. Als Nummer 183 der Welt steht Serena Williams in Wimbledon dank einer Wildcard im Hauptfeld. Geht es um die Setzung, wird aus der Frage eine moralische, die nicht frei ist vom Verdacht der Willkür.

Serena Williams hat sich zu diesen Fragen bisher nicht geäussert. Zwei Jahre nach ihrem letzten Sieg zeigte sie in dieser Woche ihrer neunmonatigen Tochter Alexis Olympia die Anlage des All England Club, wo sie Member auf Lebenszeit ist. Sie erzählte dabei ihre eigene Geschichte: «Es war einmal ein Mädchen aus Compton, das einen Traum hatte: In Wimbledon zu spielen. Und ihr Traum wurde wahr», flüsterte sie der Tochter zu. «Und weisst du, wer dieses Mädchen war? Es war deine Mama. Auch deine Träume können in Erfüllung gehen.» Was sie dabei nicht sagte: dass ihr Traum auch ein Bauernopfer forderte.