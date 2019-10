Eine Schulterverletzung stoppt Osaka

Osaka tritt damit nicht zur Partie am Dienstag gegen die Weltnummer 1 Ashleigh Barty an. Sie wird durch die Niederländerin Kiki Bertens ersetzt.

Mit Osaka ist damit eine der meistgenannten Favoritinnen aus dem Rennen im Kampf um den Titel am Saisonfinale der besten acht Spielerinnen. Die Australian-Open-Siegerin gewann ihre letzten elf Partien, zuletzt am Sonntag das Startspiel in Shenzhen gegen die Tschechin Petra Kvitova.

Durch den Rückzug Osakas verändert sich die Ausgangslage in der Gruppe "rot", die Chancen von Kvitova und Belinda Bencic auf den Einzug in die Halbfinals sind wieder gestiegen. Die beiden Verliererinnen vom Sonntag treten am Dienstag gegeneinander an.

Auch Ersatzspielerin Bertens bietet sich die Möglichkeit, sich für die Halbfinals zu qualifizieren. Bei der gleichen Anzahl Siege qualifiziert sich nach der Round Robin aber diejenige Spielerin für die Runde der letzten vier, die mehr Partien bestritten hat.