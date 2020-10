Favoritin Halep in Achtelfinals out

Halep, die als Topfavoritin ins Turnier ging, war gegen die gross aufspielende Weltnummer 54 von A bis Z chancenlos. Der 19-jährigen Swiatek glückte bei ihrem bislang grössten Erfolg so gut wie alles. 30 gegenüber 12 Winner bei 20:15 unerzwungenden Fehlern standen nach 68 einseitigen Minuten zu Buche.

Für Halep war es die erste Niederlage seit dem Halbfinal am Australian Open in Melbourne. Danach hatte die Weltranglisten-Zweite 17 Partien in Serie gewonnen und die Titel in Dubai, Prag und zuletzt in Rom geholt. 2019 hatte die 29-jährige French-Open-Siegerin von 2018 in Paris gegen Swiatek im Achtelfinal noch 6:1, 6:0 gewonnen.