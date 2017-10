Der Kroate hat bisher 17 Titel gewonnen und ist in der Weltrangliste derzeit so gut klassiert wie noch nie zuvor. Stand in Schanghai zuletzt in den Halbfinals.

David Goffin

Erreichte bei den Australian Open die Viertelfinals. Verletzte sich bei einem Sturz während der French Open am rechten Fuss und musste daraufhin auf Wimbledon verzichten. Zuletzt holte Goffin in Shenzhen (China) und Tokio (Japan) zwei Turniersiege in Folge.