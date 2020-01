Federer spielt in Australien für guten Zweck

Auch Naomi Osaka, die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, der Australier Nick Kyrgios und der Grieche Stefanos Tsitsipas werden für eine Dauer von total zweieinhalb Stunden für den guten Zweck antreten. Dies gab Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, bekannt.

Seit Beginn der grossen Brände sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Häuser sind zerstört. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder. Hunderte Millionen Tiere sind nach vorsichtigen Schätzungen von Wissenschaftlern allein im Bundesstaat New South Wales an der Südostküste getötet worden.

Die Exhibition wird am 15. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne ausgetragen.