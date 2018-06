Der Hauptakt folgt in Wimbledon, wo er seinen neunten Titel anstrebt. Und obwohl er die Führung in der Weltrangliste an Rafael Nadal hat abtreten müssen, führt er dort die Setzliste an. Seit 2002 wird in Wimbledon bei der Ermittlung der Setzliste ein spezieller Schlüssel angewendet, der neben der Weltrangliste die in den letzten zwei Jahren erzielten Resultate auf Rasen stärker gewichtet. Federer macht so die 50 Punkte Hypothek auf Nadal wett und wird am Mittwoch als Führender der Setzliste bestätigt. Sicher ist auch, dass er als Titelverteidiger am Montag um 14 Uhr Schweizer Zeit ins Turnier startet. In Zeiten der kleinen Unsicherheiten kann das nur hilfreich sein. Auch für Federer.