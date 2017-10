Die 28-jährige setzte sich im Final des Kremlin-Cups gegen die Russin Daria Kasatkina 6:1, 6:2 durch.

Die Weltranglisten-27 Görges., die erstmals seit dem Februar 2013 wieder in die Top 20 vorstossen wird, stand bereits zum vierten Mal in diesem Jahr in einem Endspiel - in ihrem letzten Match der Saison gelang ihr endlich der erste Triumph. Für Görges war es der dritte Karriere-Sieg. Dieser wurde mit gut 150'000 Dollar Preisgeld belohnt.