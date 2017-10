Für Golubic war es der erste WTA-Halbfinal 2017. Weil sie im Vorjahr an dem mit 250‘000 Dollar dotierten Turnier in Oberösterreich im Final stand, büsst sie in der Weltrangliste gleichwohl weiter an Boden ein. Als Nummer 56 ins Jahr gestartet, rutscht sie am Montag vom 117. auf den 128. Platz ab.