Grigor Dimitrov positiv auf Coronavirus getestet

Der Bulgare, 2017 Gewinner des Masters und im vergangenen Jahr Halbfinalist an den US Open, hatte in Belgrad am Auftakt der von Novak Djokovic initiierten Adria Tour teilgenommen. An dem Show-Event, an dem unter anderen auch Dominic Thiem und Alexander Zverev dabei waren, wurden die Abstandsregeln nicht wirklich respektiert. An diesem Wochenende ging die Adria Tour in Zadar weiter. Dimitrov befindet sich derzeit an seinem Wohnort Monaco.