Tatsächlich machen die beiden Blondschöpfe Grimassen, bohren in der Nase und sorgen damit für heitere Stimmung in der Federer-Box. Routinierter gehen die älteren Schwestern von Leo und Lenny, Charlene und Myla, mit dem Rummel um ihren Papa um. Amüsiert leiten sie die Nesthäkchen an, wie sie zu applaudieren haben.

Dabei zeigen die Mädchen sonst weniger Interesse am Spiel mit der Filzkugel. «Sie haben mich gefragt, ob sie Bücher mitbringen können, falls ihnen während des Spiels mal langweilig werden sollte. Hier in Wimbledon ist es das erste Mal, dass ich ihnen keine Bücher erlaubte», sagte Federer.

Während Wimbledon durfte er sich mehr Pausen gönnen als gewohnt. Neben Mirka wohnten auch Vater Robert und Mutter Lynette mit ihm unter einem Dach. In Wimbledon geht für Federer der lang gehegte Traum in Erfüllung. Erstmals kann er einen Grand-Slam-Sieg mit allen Kindern teilen. Als er in Australien gewinnt, schläft der Nachwuchs.

