Thomaz Bellucci gewann das Gstaader Turnier 2009 und 2012, ausserdem triumphierte er vor zwei Jahren in Genf. Henri Laaksonen und Bellucci standen sich bislang erst einmal gegenüber: Vor drei Jahren am Challenger-Turnier in Marburg (GER) setzte sich der 25-jährige Laaksonen mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) durch.

Unterschiedliche Aufgaben warten auf die beiden weiteren Schweizer im Hauptfeld: Marco Chiudinelli (ATP 211) trifft auf den als Nummer 5 gesetzten Italiener Paolo Lorenzi (ATP 34). Der 20-jährige Genfer Antoine Bellier (ATP 714), der die letzte Wildcard erhielt, weil Henri Laaksonen nach Absagen im letzten Moment noch ins Hauptfeld gerutscht war, trifft auf einen Qualifikanten.