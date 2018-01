Bereits zum sechsten Mal erreichte Federer ein Grand-Slam-Finale ohne den Verlust eines einzigen Satzes, 2007 in Melbourne und im vergangenen Jahr in Wimbledon - im Finale gegen Cilic, der damals ebenfalls von einer Blase unter dem Fuss beeinträchtigt war - hatte Federer sogar den Titel mit der perfekten Bilanz von 21:0 Sätzen gewonnen. In Melbourne spielt er um seinen sechsten Titel.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Chung, der im Turnierverlauf den Weltranglistenvierten Alexander Zverev und Rekordsieger Novak Djokovic geschlagen hatte, dominierte Federer nach Belieben.

Allerdings bewegte sich Chung sichtlich schlechter als gewohnt. Cilic (29) hatte am Tag zuvor sein Halbfinale gegen den Briten Kyle Edmund souverän mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 gewonnen.

In seinem 30. Grand-Slam-Endspiel insgesamt ist Federer der klare Favorit. Von neun Duellen mit Cilic hat er acht gewonnen, die einzige Niederlage ist ihm jedoch noch immer in schlechter Erinnerung.

Bei den US Open 2014 habe Cilic ihn im Halbfinale «zerstört», sagte Federer nach seinem kurzen Arbeitstag am Freitag auf dem Court. Cilic gewann später in New York seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel.

