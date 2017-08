Die ehemalige Weltranglisten-Fünfte wurde vom Tennis-Weltverband (ITF) rückwirkend vom 3. August an für zwei Monate aus dem Verkehr gezogen. Errani war bei einer Anti-Doping-Kontrolle am 16. Februar der Einnahme der verbotenen Substanz Letrozol überführt worden.

Ein weiterer Test am 7. Juni war nach ITF-Angaben negativ. Demnach werden die Ergebnisse der 30 Jahre alten Italienerin in der Zeit von Mitte Februar bis Anfang Juni gestrichen. Errani belegte am Montag nur noch Weltranglistenplatz 98. In der vergangenen Woche war sie beim WTA-Turnier in Washington angetreten und hatte das Achtelfinale erreicht.