Die ehemalige Weltranglisten-Zweite (aktuell WTA 15) postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich auf einem Sandplatz in Monaco unter anderem mit den Worten: "Ich bin zurück auf dem Tennis-Court."

Linkshänderin Kvitova war Ende Dezember in ihrem Appartement in Prostejov überfallen und an der Schlaghand verletzt worden. Die fünffache Fed-Cup-Siegerin wurde danach vier Stunden lang operiert. Dabei wurden Schädigungen an fünf Sehnen und zwei Nervensträngen behoben.

Kvitova wird frühestens auf die French Open (22. Mai bis 11. Juni) hin auf die WTA-Tour zurückkehren. Die Ärzte von Kvitova hatten das Comeback ursprünglich erst für die zweite Jahreshälfte prognostiziert.