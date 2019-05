Laaksonen spielte erst zum fünften Mal gegen einen Top-10-Spieler und zum ersten Mal gegen eine Nummer 1. Selten bekommt der 27-jährige Davis-Cup-Spieler die Möglichkeit, sich auf der ganz grossen Bühne zu präsentieren. Am Donnerstag spielte er vor 10'000 Zuschauern im drittgrössten Stadion der Anlage. Nach einem harzigen Start und einem ersten Satz, den er in nur 23 Minuten abgab, zeigte Laaksonen phasenweise seine Qualitäten. Vom Exploit war er aber weit entfernt.

In erster Linie mit der Vorhand konnte Laaksonen einige schöne Punkte gewinnen. Im zweiten Satz gelang ihm sein einziges Break zum 3:3. Die Weltnummer-104 hatte seine starken Momente, in denen er Druck machte. Seine Risikobereitschaft wurde aber nicht immer belohnt. Es schlichen sich etwas zu viele Fehler in sein Spiel ein, um Djokovic über längere Zeit zu fordern. Der Serbe konnte auf das Aufbegehren des Aussenseiters immer umgehend reagieren.

Trotz der klaren Niederlage kann Laaksonen mit dem Turnier zufrieden sein. Er schaffte mit etwas Glück die Qualifikation für das Haupttableau und erreichte dann zum erst zweiten Mal in seiner Karriere dank dem souveränen Sieg gegen den Spanier Pedro Martinez die 2. Runde. Neben einem Check von 64'000 Euro erhält Laaksonen auch 45 Weltranglisten-Punkte, die ihn zurück in die Top 100 bringen.

Für Djokovic geht das Turner derweil am Samstag gegen den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso (ATP 147) weiter. Der 26-Jährige feierte in den letzten Tagen seine ersten Siege bei Grand-Slam-Turnieren, zuletzt einen klaren Dreisatz-Erfolg gegen den als Nummer 26 gesetzten Franzosen Gilles Simon.