Mischa und der zehn Jahre jüngere Alexander Zverev (ATP 3) sind die ersten Brüder seit John und Patrick McEnroe mit Turniersiegen im Einzel auf der ATP-Tour. Der einstige Weltranglisten-Erste John McEnroe gewann 77 Turniere zwischen 1978 und 1991, sein jüngerer Bruder Patrick feierte 1995 seinen einzigen Titel.

Beim Frauen-Turnier in Eastbourne ging der Titel an die topgesetzte Dänin Caroline Wozniacki (WTA 2), die für den 7:5, 7:6-Erfolg gegen die Weissrussin Aryna Sabalenka (WTA 45) fast zwei Stunden benötigte. Wozniacki steht damit auf der WTA-Tour bei 29 Titeln, nur zwei davon auf Rasen, beide in Eastbourne.