Mladenovic darf in New York nicht mehr weiterspielen

Das hatte zwar auf das Einzel keine Auswirkungen, weil Mladenovic schon ausgeschieden ist, aber dafür auf das Doppel. Mit Mladenovic/Timea Babos wurde das topgesetzte Duo aus dem Turnier genommen.

Der amerikanische Tennisverband erklärte, die Anweisung komme von der Lokalbehörde im für den Fall zuständigen New Yorker Bezirk. Mladenovic zählt demnach zu jenen Personen, die längeren Kontakt mit Paire gehabt haben. Mladenovics Landsmann Adrian Mannarino durfte seinen Match gegen Alexander Zverev am Freitag bestreiten, obwohl auch er in Kontakt mit Paire gewesen war.