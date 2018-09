Der wegen einer Hüftoperation erst im Juni auf die Tour zurückgekehrte Schotte will sich voll auf die Vorbereitung für die Australien Open im kommenden Januar konzentrieren. Deshalb verzichtet er auch auf die Masters-1000-Turniere in Schanghai und Paris. Murray bestritt in diesem Jahr bislang erst fünf Turniere und überstand einzig beim Viertelfinal-Einzug in Washington mehr als eine Runde.