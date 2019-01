Erst im dritten Satz konnte der wegen Rückenproblemen bis auf Platz 57 zurückgefallene Berdych Nadal Paroli bieten. Er nützte jedoch einen Satzball bei 6:5 und Aufschlag Nadal nicht. Nach nur knapp über zwei Stunden hatte der Spanier jedoch die Runde der letzten 8 erreicht.

Dort trifft er am Dienstag auf den jungen Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 39). Dieser gewann an seinem 21. Geburtstag in vier Sätzen gegen Grigor Dimitrov, nachdem er in der 2. Runde bereits die Weltnummer 5 Kevin Anderson ausgeschaltet hatte. Tiafoe stand erstmals überhaupt im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers.