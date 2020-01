Nun muss unser Fernsehen sogar bei Roger Federer sparen

Im Hinblick auf das Budget 2020 haben alle Abteilungen von Schweizer Radio und Fernsehen weniger Geld zur Verfügung, auch SRF Sport. Die von SRF Sport definierten Sparmassnahmen fokussieren darauf, den Produktionsaufwand der bewährten Berichterstattung zu reduzieren. Ziel ist es, die vom Publikum geschätzte Vielfalt in der Sportberichterstattung weiterhin aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund setzt SRF Sport 2020 das Begleitprogramm von Liveübertragungen vermehrt mit einfacheren und damit kostengünstigeren Produktionsmitteln um. Zudem kommen die Livekommentatorinnen und -kommentatoren noch häufiger in Zürich statt an den Veranstaltungsorten zum Einsatz. Ob und in welcher Form wir in unseren Sendungen Expertinnen und Experten einsetzen, überprüfen wir hingegen laufend – unabhängig von konkreten Sparbemühungen».