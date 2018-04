So mussten auch die Partien der drei Schweizerinnen Viktorija Golubic, Stefanie Vögele und Jil Teichmann auf Mittwoch verschoben werden. Noch ist kein Spiel der 1. Runde beendet.

Um nicht hoffnungslos ins Hintertreffen zu geraten, wurden am späten Dienstagabend die restlichen drei Partien der Qualifikation - darunter diejenige der Liechtensteinerin Kathinka von Deichmann - nach Redaktionsschluss in der Halle in Cureglia beendet.