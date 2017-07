Pliskova, die in Wimbledon bereits in der 2. Runde an Magdalena Rybarikova gescheitert war, übernimmt als 23. Spielerin in der Geschichte des 1975 eingeführten Rankings die Spitzenposition. Sie ist die zweite Nummer 1 aus Tschechien nach Martina Navratilova.

Dank seinem Triumph in Wimbledon erscheint Roger Federer erstmals seit August 2016 wieder in den Top 3. Federer überholt sowohl Stan Wawrinka, der auf Platz 5 abrutscht, als auch Novak Djokovic. Der Rückstand Federers auf die Nummer 1 Andy Murray beträgt noch gut 1000 Punkte.

Obwohl die Weltnummer 1 für Federer kaum Priorität geniesst, hat er gute Chancen, noch einmal die Spitze der Weltrangliste zu erklimmen, da er als Folge seiner Pause im letzten Jahr keine Punkte zu verteidigen hat. Federer stand bislang 302 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, zuletzt im Herbst 2012. Die bisher älteste Nummer 1 der Welt war Andre Agassi 2003 mit gut 33 Jahren.

Die Weltranglisten per 17. Juli 2017. ATP: 1. (Vorwoche: 1.) Andy Murray (GBR) 7750 (9390). 2. (2.) Rafael Nadal (ESP) 7465 (7285). 3. (5.) Roger Federer (SUI) 6545 (5265). 4. (4.) Novak Djokovic (SRB) 6325 (6055). 5. (3.) Stan Wawrinka (SUI) 6140 (6175). 6. (6.) Marin Cilic (CRO) 5075 (4235). 7. (8.) Dominic Thiem (AUT) 4030. 8. (9.) Kei Nishikori (JPN) 3740. 9. (7.) Milos Raonic (CAN) 3310. 10. (11.) Grigor Dimitrov (BUL) 3160.

11. (12.) Alexander Zverev (GER) 3160. 12. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2805. 13. (14.) Gaël Monfils (FRA) 2775. 14. (13.) David Goffin (BEL) 2605. 15. (15.) Tomas Berdych (CZE) 2570. 16. (17.) Pablo Carreno Busta (ESP) 2350. 17. (18.) Jack Sock (USA) 2290. 18. (16.) Lucas Pouille (FRA) 2255. 19. (19.) Roberto Bautista Agut (ESP) 2245. 20. (20.) Nick Kyrgios (AUS) 1940.

Ferner: 100. (104.) Henri Laaksonen (SUI) 534 (538). 211. (183.) Marco Chiudinelli (SUI) 243 (295).

WTA: 1. (3.) Karolina Pliskova (CZE) 6855 (6855). 2. (2.) Simona Halep (ROU) 6670 (6920). 3. (1.) Angelique Kerber (GER) 5975 (7035). 4. (7.) Johanna Konta (GBR) 5110 (4400). 5. (15.) Garbiñe Muguruza (ESP) 4990 (3060). 6. (5.) Jelina Switolina (UKR) 4935. 7. (6.) Carolina Wozniacki (DEN) 4780. 8. (8.) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4500. 9. (11.) Venus Williams (USA) 4461. 10. (10.) Agnieszka Radwanska (POL) 3985.

11. (9.) Dominika Cibulkova (SVK) 3710. 12. (13.) Jelena Ostapenko (LAT) 3530. 13. (14.) Kristina Mladenovic (FRA) 3155. 14. (12.) Petra Kvitova (CZE) 3135. 15. (4.) Serena Williams (USA) 2810. 16. (18.) Madison Keys (USA) 2353. 17. (19.) Anastasia Sewastowa (LAT) 2235. 18. (17.) Anastasia Pawljutschenkowa (RUS) 2160. 19. (16.) Jelena Wesnina (RUS) 2121. 20. (22.) Caroline Garcia (FRA) 1955.

Ferner: 23. (20.) Timea Bacsinszky (SUI) 1764. 103. (73.) Viktorija Golubic (SUI) 609. 170. (182.) Kathinka von Deichmann (LIE) 314. 186. (163.) Jil Teichmann (SUI) 291. 191. (195.) Stefanie Vögele (SUI) 282. 195. (159.) Belinda Bencic (SUI) 275. 210. (216.) Conny Perrin (SUI) 259. 257. (302.) Patty Schnyder (SUI) 194. 273. (222.) Amra Sadikovic (SUI) 176. 468. (284.) Rebeka Masarova (SUI) 65.