Also doch. Australian-Open-Sieger Roger Federer (36) greift nach der Weltranglistenspitze. Heute gab er bekannt, dass er in der kommenden Woche dank einer Wildcard zum neunten Mal das ATP-500-Turnier in Rotterdam, Holland, bestreiten wird.

Erreicht er dort mindestens die Halbfinals, löst er am 19. Februar Rafael Nadal (31) an der Spitze ab. Der Spanier führt die Rangliste derzeit noch mit 155 Punkten vor Federer an, will aber erste Ende Februar im mexikanischen Acapulco wieder antreten. Ein Halbfinal in Rotterdam bringt 180 Punkte ein.

Federer gewann 2005 und 2012 in Rotterdam jeweils den Titel. Bei seinem Debüt 1999, als er ebenfalls eine Wildcard in Anspruch nahm, erreichte er als Nummer 77 der Welt immerhin die Viertelfinals, wo er an der damaligen Nummer 2 der Welt, dem Russen Jewgeni Kafelnikow, in drei Sätzen scheiterte. Federer sagt: «Das Turnier ist sehr speziell für mich. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Jahr 199, weil es eines der ersten Turniere war, das ich auf diesem Niveau spielen durfte. Es fühlt sich gossartig an, bei der 45. Ausgabe wieder dabei zu sein.»