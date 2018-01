Roger Federer, Sie sind erstmals seit viereinhalb Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier Titelverteidiger. Wie fühlt sich das an?

Roger Federer: Sicher ganz anders als 2017. Damals ging es mehr darum, überhaupt Spiele zu gewinnen. Für mich ist es ein gutes Gefühl. Ich weiss: Ich habe es im vergangenen Jahr geschafft, also warum nicht auch in diesem? Wenn es vier Jahre her ist, kann das zermürbend sein und es gibt dann Tage, an denen du dir denkst: Vielleicht schaffe ich es nicht mehr.

Sie sind klarer Favorit, einverstanden?

Das ist nur Gerede, die Auslosung ist doch immer schwierig. Darum lasse ich mich auch nicht verrückt machen. Es kommen viele infrage: Rafael Nadal nach seinem unglaublichen vergangenen Jahr. Oder Djokovic, der hier schon sechs Mal gewonnen hat, auch wenn es Unsicherheiten gibt.

Trotzdem: Von Ihnen wird nichts weniger als die Titelverteidigung erwartet.

In meinem Alter sehe ich das inzwischen sehr entspannt. Ich finde einfach, dass ein 36-Jähriger nicht Favorit sein sollte. Ich schaue mir auch nie die Auslosung an. Ich konzentriere mich lieber nur auf mich. Ich bin einfach nur glücklich, wieder hier zu sein. Ich freue mich riesig, bin gesund und voller Elan. Aber klar ist es schön, habe ich eine Chance, wieder zu gewinnen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung auf die neue Saison?

Es war sehr viel los: Medien, Sponsoren und Training. Aber ich konnte genau so viel trainieren, wie ich wollte. Zwar hatte ich weniger Zeit als im Vorjahr – nur vom 3. bis 27. Dezember – und wollte vorsichtig sein. Aber ich habe das Programm genau so absolvieren können, wie ich das wollte. Ich musste nie eine Pause einlegen, weil es im Rücken, Knie oder sonst wo im Körper gezwickt hat. Da bin ich sehr froh, und dieser Aufbau war auch sehr wichtig. Es ist alles perfekt verlaufen.

Konnten Sie sich auch einmal eine kleine Pause gönnen?

Ich habe zwar immer viel um die Ohren, aber diese Pausen sind wichtig für mich. Das Gute ist: Ich kann problemlos einen Tag Pause machen. Viele denken, dass sie am nächsten Tag nicht mehr Tennis spielen können, wenn sie einmal einen Tag nicht trainieren. Das kenne ich gar nicht. Mir ist esauch viel lieber, ein paar sehr intensive Tage zu haben und dann wieder gar nichts.

Was machen Sie an einem freien Tag?

Ich war in den vergangenen Tagen hier müde und bin dann einfach in meinem Zimmer geblieben, habe entspannt, ein bisschen Fernsehen geschaut. Das ist wichtig für mich, ich muss manchmal auch etwas runterkommen. Irgendwann kamen dann die Kinder zurück. Nach einem freien Tag habe ich auch wieder mehr Lust, zu spielen, zu trainieren, in die Garderobe zu gehen und mit den anderen zu reden.

Inzwischen nehmen Sie auch während eines Turniers einmal einen Tag frei

Ja, das gibt mir mehr Zeit für mich selber, für Familie und Freunde. In meinem Alter ist das etwas sehr Schönes. Es hat sich bewährt und etabliert, dass ich einen oder zwei Tage in der Woche nichts mache.

Geniessen Sie das Tennis in dieser Phase der Karriere mehr denn je?

Ich habe es immer genossen (lacht). Geniesse ich es noch mehr? Es wäre unfair, Jazu sagen. Ich liebte es auch, als ich neu war und gegen meine Helden, die ich nur vom TV kannte, spielte. Das war extrem cool. Ich habe mich dann immer ein wenig wie ein kleiner Junge im Süssigkeitenladen gefühlt.Und natürlich war es nicht so schlecht, als ichdie Nummer eins war und fast alle Turniere gewann. Auch das hat Spass gemacht.

Wie ist es heute?

Anders. Jetzt habe ich eine grosse Familie, die mit mir um die Welt reist. Überall treffe ich auf vertraute Gesichter, weil ich in den vergangenen Jahren viele Freundschaften geschlossen habe, wie hier in Melbourne. Es ist grossartig, dass ich die Freude am Reisen nie verloren habe. Es ist eine grossartige Zeit. Dass ich noch immer spielen und alles unter einen Hut bringen kann. Meine Frau ist dabei eine unglaubliche Unterstützung. Es sind grossartige Zeiten. Die besten? Ich weiss nicht sicher. Aber es macht auf jeden Fall grossen Spass.