Schweizer Davis-Cup-Team droht der Fall ins Niemandsland

Henri Laaksonen (ATP 137) verlor das letztlich entscheidende dritte Einzel gegen Juan Pablo Varillas 3:6, 6:3, 6:7 (3:7), nachdem zum Auftakt des zweiten Tages Sandro Ehrat und Luca Margaroli im Doppel Sergio Galdos und Jorge Panta in 1:50 Stunden 5:7, 6:7 (8:10) unterlegen waren. Nach dem ersten Tag hatte es 1:1 gestanden.

Die beiden Niederlagen waren keineswegs zwingend. Im Doppel hatte das Schweizer Duo im ersten Satz bei 5:4 und eigenem Aufschlag einen Satzball vergeben. Und auch im Tiebreak standen Margaroli und Ehrat beim Stand von 7:6 nur einen Punkt vom Satzausgleich entfernt. Der Schaffhauser Ehrat erlebte dabei ein kleines Déjà-vu. Bereits am Freitag bei seiner Zweisatz-Niederlage zum Auftakt der Begegnung gegen Varillas hatte er in beiden Sätzen einen Vorteil aus der Hand gegeben.

Nach der Niederlage im Doppel lag der Druck wie bereits am Freitag auf den Schultern von Henri Laaksonen. Im Duell der beiden Nummern 1, die im ATP-Ranking nur zwei Ränge voneinander getrennt sind, zog der Schaffhauser mit finnischen Wurzeln gegen Varillas aber den Kürzeren. Die Entscheidung fiel im Tiebreak, als dem vom Publikum lautstark unterstützten Peruaner nach einem 0:3-Rückstand mit sieben Punkten in Folge die Wende gelang. Bei 2:3 im dritten Satz hatte Laaksonen drei Breakbälle in Folge abwehren können.

Im Gegensatz zum Duell im letzten September, als Laaksonen bei der Niederlage in der Slowakei enttäuschte, musste sich dieser nun aber nicht allzu viel vorwerfen lassen. Mit dem 6:4, 6:4-Sieg gegen Nicolas Alvarez hatte der bald 28-Jährige den einzigen Schweizer Punkt geholt und damit zumindest seine Pflicht erfüllt. In Anbetracht seines schlechten Saisonstarts war dies nicht selbstverständlich. Von den sechs Partien auf der ATP-Tour in den ersten beiden Monaten verlor Laaksonen deren fünf.

Ohne Roger Federer und Stan Wawrinka zeigte sich aber einmal mehr, dass die Schweiz nicht zur Spitze im Welttennis gehört. Nach der dritten Niederlage in Folge seit der Reformation des Wettbewerbs droht dem Team nun der Fall in die Bedeutungslosigkeit. Im September kämpfen Laaksonen und Co. gegen den Abstieg aus der Weltgruppe I. Ein möglicher Gegner ist Griechenland, das beim Sieg auf den Philippinen auf Stefanos Tsitsipas zählen konnte.