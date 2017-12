Nach ihrer Babypause befindet sich Williams noch nicht in Topform. In einem ersten Showmatch unterlag die ehemalige Nummer eins in Abu Dhabi der French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 2:6, 6:3, 5:10. Die 36-jährige Amerikanerin wirkte beim Einladungsturnier gegen die Lettin unsicher und offenbarte verständlicherweise Schwächen bei der Fitness.

Trotz des verlorenen Comebacks strahlte Serena Williams, als sie Ostapenko nach deren verwandeltem Matchball die Hand schüttelte. Ihre Gedanken gehörten aber sogleich wieder der kleinen Alexis Olympia. "Mutter zu sein, ist phänomenal", sagte sie. "Es ist aber auch schön, wieder auf dem Platz zu sein."

Seit ihrem Titelgewinn am Australian Open im letzten Januar hatte die jüngere der Williams-Schwestern pausiert. Zwei Wochen verbleiben ihr, um für das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres in Form zu kommen. Das Australian Open in Melbourne beginnt am 15. Januar.