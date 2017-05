Wawrinka spielte dort in karierten Shorts, die belächelt wurden, jetzt aber im Museum der French Open ausgestellt sind. Am Tag seines Triumphs brachte Wawrinka das modische Stück sogar mit an die Medienkonferenz und sagte: «Das ist eine Siegerhose.» Innert wenigen Stunden war das Kultstück bei Ausrüster Yonex vergriffen, es folgten Schlüsselanhänger.

«Die hässliche Hose hat mir echt Hoffnung gemacht. Sie sah aus, als würde er an den Strand gehen, das war echt daneben. Fehlte nur noch die Tauchermaske und die Maskerade wäre perfekt gewesen», sagt Noah im Scherz. Der Romand reagiert einen Tag später auf den Appell und postet ein Bild der Glückshose mit der Botschaft: «Du hörst wohl niemals auf, Yannick!»