Hatte die Verletzung auch etwas Positives?

Nein, nicht wirklich. Um ganz ehrlich zu sein, auf diesem Niveau als Sportler gibt es nichts Schlimmeres, als verletzt zu sein. Am Anfang habe ich mir gesagt okay, du kannst etwas anderes unternehmen. Aber an Krücken geht das nicht.

Wenn ich etwas Positives nennen muss, dann dass mich die Pause dazu gezwungen hat, mich mental und körperlich zu erholen. Das hat mir Luft gegeben für die nächsten Jahre.

Was haben Sie in diesen Monaten gelernt?

Ich hatte viel Zeit, um darüber nachzudenken, was passiert ist – sowohl in meiner Karriere als auch um mich herum. Ich habe Dinge über mich gelernt, aber auch über den Tennis-Zirkus und mein Umfeld.

Seit Wimbledon war ich weg, hatte zwei Operationen und ging acht Wochen an Krücken. Das war sehr hart für mich. Ich habe gemerkt, wer zu mir hält. Denn in solchen Momenten hast du nur die Nächsten um dich.