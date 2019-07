Grosse Vorwürfe machte er sich nach der Niederlage nicht. «Ich hatte meine Chancen, aber er war am Ende besser.» Eine Chance habe er mit einem Fehler der Linie entlang vergeben, ansonsten habe Opelka jeweils sehr gut serviert, sagte Wawrinka, dessen Enttäuschung sich in Grenzen hielt.

Wimbledon als fehlendes Kronjuwel

Wimbledon ist seit jeher Wawrinkas schwächstes Grand-Slam-Turnier. Zwischen 2014 und 2016 gewann er je einmal die Australian Open, die French Open und die US Open, im Südwesten Londons kam er bisher aber noch nie über die Viertelfinals hinaus (2014 und 2015). «Ich habe nie gesagt, dass ich bereit bin, Wimbledon zu gewinnen. Ich sagte, es sei mein Ziel», sagt Wawrinka.

Zuletzt verlor er drei Mal in der zweiten Runde, 2017 scheiterte er in der Startrunde. Damals brach er seine Saison im Anschluss ab, um einen Knorpelschaden im linken Knie operativ behandeln zu lassen. «Ich wusste immer, dass es Zeit braucht. Dass es Höhen und Tiefen geben würde», sagte Wawrinka.

Erst in diesem Jahr hatte der Romand den Anschluss an die absolute Weltspitze wieder hergestellt. Mit seinem Viertelfinal-Vorstoss bei den French Open verbesserte er sich auch in der Weltrangliste wieder unter die Top 20. Damit gilt Wawrinka auch wieder als Kandidat, sich für den Final der acht Jahresbesten in London zu qualifizieren.

Diesen hatte er von 2013 bis 2016 vier Mal in Folge erreicht, ehe zwei Eingriffe am linken Knie im Sommer 2017 für die grösste Zäsur in seiner Karriere sorgten. «Sicher traue ich mir das zu, keine Frage. Wenn ich das ganze Jahr betrachte, kann ich sagen, dass ich grossartiges Tennis spiele und jeden Gegner schlagen kann.» Er sei aufgeregt, was das Jahr noch bringe.