Switolina verwertete nach 2:39 Stunden Spielzeit den ersten Matchball, nachdem sie zuvor noch zwei Breakbälle zum 5:5-Ausgleich abgewehrt hatte. Die 24-Jährige, die in der Vorrunde alle drei Partien gewonnen hat, greift nun am Sonntag nach dem bisher wichtigsten Titel in ihrer Karriere. An Grand-Slam-Turnieren überstand sie noch nie die Viertelfinals. Heuer triumphierte die zwölffache WTA-Turniersiegerin in Brisbane, Dubai und Rom.

Im Final in Singapur trifft Switolina entweder auf die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 6) oder die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 8).