Teichmann sicher für Hauptfeld qualifiziert

Die 23-jährige Bielerin (WTA 54) setzte sich in der zweiten und letzten Runde 6:3, 6:4 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 95) durch. Die gleiche Gegnerin hatte sie bereits beim Turnier in Lexington auf dem Weg in den Final bezwungen. Teichmanns Gegnerin in der 1. Runde war bei Redaktionsschluss noch nicht zugelost.

Sie wird beim hoch dotierten Vorbereitungsturnier auf das US Open die einzige Schweizerin im Einsatz sein - bei Männern und Frauen. Ihre Fed-Cup-Teamkollegin Stefanie Vögele (WTA 113) unterlag in der Qualifikation der Niederländerin Arantxa Rus (WTA 72) in drei Sätzen.