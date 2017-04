Die Hoffnungen der Schweizer Fedcup-Equipe auf den zweiten Final nach 1998 haben nach der überraschenden Niederlage der Weltnummer 22 einen argen Dämpfer bekommen.

Erst ganz am Ende, als sie bei 5:4 und 6:5 zweimal zum Match aufschlug, kam die Weissrussin, die bereits am Ladies Open in Biel mit der Halbfinal-Qualifikation überrascht hatte, ins Zittern. Sie musste Bacsinszky ihre beiden einzigen Breaks zugestehen. Im Tiebreak behielt dann aber wieder Sasnowitsch nach gut eineinhalb Stunden klar die Oberhand.

Damit führen die Weissrussinnen 2:1. Die Schweiz müsste nun sowohl das vierte Einzel zwischen Viktorija Golubic (WTA 54) und Arina Sabalenka (WTA 125) als auch das abschliessende Doppel gewinnen, um in den Final vorzustossen.