Zverev eliminierte den australischen Aussenseiter Alexei Popyrin in 71 Minuten mit 6:4, 6:4 und trifft in den Viertelfinals auf den als Nummer 8 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 26).

In Roger Federers Tableauhälfte spielte sich der griechische Publikumsliebling Stefanos Tsitsipas unter die letzten acht. Der 20-Jährige benötigte bloss 63 Minuten, um Peter Gojowczyk 6:3, 6:1 zu besiegen. In den Viertelfinals trifft Tsitsipas auf den Russen Daniil Medwedew (ATP 20). Tsitsipas gewann letzte Woche in Stockholm als erster Grieche ein ATP-Turnier. Aber auch Medwedew erfreut sich einer guten Form: Der Russe gewann diese Saison schon 51 Einzel, siegte "indoors" in 17 von 21 Partien und gewann diesen Herbst das Hallenturnier von Tokio.