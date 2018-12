"Ich bin überzeugt, dass ich physisch nun wieder so fit bin, um auch namhafte Gegner schlagen zu können", betonte der Waadtländer vor seinem Turnierstart in Doha.

Die körperlichen Probleme der letzten eineinhalb Jahre mit den Knieoperationen sowie den zuletzt im Herbst aufgetretenen Rückenbeschwerden sind überwunden. Der dreifache Gewinner eines Grand-Slam-Turniers konnte die letzten Woche beschwerdefrei die Saisonvorbereitung bestreiten.

"In Monaco besass ich mit Tomas Berdych und David Goffin auch noch erstklassige Trainingspartner." Wawrinka fand im Verlaufe des ausgiebigen Formaufbaus zu seiner früheren Intensität zurück. "Die Frische ist da und das Level meines Spiels bereits sehr interessant. Wenn ich alles zusammen füge, werden die Resultate automatisch folgen."

Der 33-jährige Waadtländer trifft in Doha in der 1. Runde am 1. Januar auf den Russen Karen Chatschanow (ATP 11), den Sieger des letzten Hallenturniers von Paris-Bercy.