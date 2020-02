Wawrinka in Acapulco im Viertelfinal

Stan Wawrinka steht beim ATP-Turnier in Acapulco im Viertelfinal. Der Waadtländer gewann in der Nacht auf Donnerstag gegen den Spanier Pedro Martinez (ATP 113) 6:4, 6:4. In beiden Sätzen gelang Wawrinka das zweite und damit entscheidende Break zum 6:4. Nach genau eineinhalb Stunden nützte er gegen den 22-Jährigen aus Valencia seinen ersten Matchball.

Im Viertelfinal des Hartplatz-Turniers der 500er-Kategorie an der mexikanischen Pazifik-Küste trifft die Weltnummer 16 auf den sechs Positionen hinter ihm klassierten Bulgaren Grigor Dimitrov. Gegen den US-Open-Halbfinalisten des letzten Jahres gewann Wawrinka sieben von elf Partien, darunter alle fünf seit 2016.

In einem allfälligen Halbfinal dürfte es der 34-jährige Lausanner mit dem topgesetzten Rafael Nadal zu tun bekommen. Ausgeschieden ist in Acapulco hingegen Alexander Zverev. Die Nummer 2 des Turniers unterlag dem Amerikaner Tommy Paul (ATP 66).