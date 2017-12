Läuft alles nach Plan, kehrt Wawrinka damit fünf Tage vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die öffentlichen Courts zurück. Am "Tie Break Tens" wird er sich in Tiebreaks auf zehn Punkte mit Novak Djokovic und Nick Kyrgios sowie dem zurückgetretenen australischen Davis-Cup-Captain Lleyton Hewitt messen. Dies gaben die Organisatoren bekannt. Die Exhibition findet ebenfalls in Melbourne statt.

Wegen anhaltender Probleme im linken Knie hatte Wawrinka die letzte Saison nach seiner Erstrunden-Niederlage in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew abgebrochen. Zweimal unterzog sich Wawrinka anschliessend einer Knie-Operation. Das zunächst im Dezember geplante Comeback an einer Exhibition in Abu Dhabi musste der dreifache Grand-Slam-Sieger vor wenigen Tagen verschieben.