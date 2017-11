Via Twitter zeigte der dreifache Grand-Slam-Champion einen gelungenen Rückhand-Ball aus dem Training und kommentierte aufgeräumt: "Erstes Training seit Juli. Bin sooooo froh und erleichtert!"

Der 32-jährige Waadtländer bereitet sich nach zwei Operationen am linken Knie auf sein Comeback am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) vor.

Wawrinka hat seit der Erstrundenniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew im Juli in Wimbledon kein Spiel mehr bestritten.